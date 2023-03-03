Эксперты: Специалисты в области кибербезопасности будут защищены от увольнений в 2023 году

Ноутбук. Иллюстративное фото: pixabay.com

Эксперты в области труда заявляют, что массовые увольнения в 2023 году будут продолжаться. Однако представители некоторых отраслей смогут избежать этой тенденции, передает CNBC.

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По данным специалистов в области труда, экономические трудности и надвигающаяся рецессия будут влиять на увольнения сотрудников в компаниях. При этом один сектор называют наиболее защищенным от увольнений. Это специалисты в области кибербезопасности, поскольку спрос на их знания и навыки увеличится во время экономических потрясений.

Работники сферы кибербезопасности играют важную роль в снижении рисков кибератак. Особенно во времена финансовой нестабильности.

"Некоторые организации могут стать более уязвимыми во время рецессии, поскольку у них может быть меньше ресурсов. Это сделает их более легкой мишенью для кибератак", — говорит Далджит Салл, менеджер по технологиям Randstad Singapore.

По итогам исследования ISC2, проведенного среди тысячи руководителей высшего звена в пяти странах (Германия, Япония, Сингапур, Великобритания и США), почти половина руководителей высшего звена заявили, что вероятно прибегнут к увольнениям из-за рецессии в 2023 году.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/2011464-eksperty-spetsialisty-v-oblasti-kiberbezopasnosti-budut-zaschischeny-ot-uvolneniy-v-2023-godu/