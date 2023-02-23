В Казахстане хотят запретить операторам сотовой связи менять цену тарифа

Мобильник. Иллюстративное фото: Geber86/Getty Images

В Агентстве по защите и развитию конкуренции заявили, что казахстанцы жалуются на сотовых операторов, которые самостоятельно повышают цену тарифного плана – в ведомстве предложили запретить операторам менять условия тарифа с повышением его стоимости, сообщается на официальном сайте ведомства.

В агентстве сообщают, что к ним поступили обращения казахстанцев из-за действий операторов сотовой связи, которые повышают стоимость тарифных планов с изменением объема включенных в него услуг - увеличением Гб, минут голосовых звонков, sms-сообщений и так далее.

"Установлено, что операторы сотовой связи вносят незначительные изменения в объемы включенных услуг на тарифном плане, которые не востребованы абонентами. При этом, одновременно повышается стоимость тарифного плана.

Для исключения случаев навязывания сотовыми операторами невостребованного объема услуг с повышением цены АЗРК выработаны рекомендации уполномоченному органу в области связи (прим. авт. – МЦРИАП) – в частности, установление запрета на изменение операторами сотовой связи условий тарифного плана, за исключением повышения его стоимости ввиду обоснованных затрат.

Рекомендации выработаны для защиты прав потребителей услуг связи, которые вправе пользоваться теми условиями тарифных планов, на которые они были согласны при заключении договора с оператором", – сообщают в ведомстве.

В АЗРК добавляют, что абонент, которого не устраивает его тариф, как и раньше, сможет менять его на другой.

Предложение агентства сейчас рассматривается в МЦРИАП.

Ранее мы писали о том, что мобильный интернет подешевел в Казахстане – такой вывод сделали аналитики. Кроме того, наша страна входит в рейтинг стран с самым дешевым мобильным интернетом.

Стоит отметить, что согласно сайту ranking.kz, Израиль в 2022 году был признан страной с самым дешевым интернетом. По подсчетам экспертов, 1 Гб трафика стоит 0,04 доллара (около 18 тенге). Самый дорогостоящий интернет - на Острове Святой Елены, где стоимость 1 Гб трафика превышает 41 доллар.

Аналитики при составлении рейтинга провели исследование по более чем 6 тыс. тарифным планам в 230 странах мира.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/2010578-v-kazahstane-hotyat-zapretit-operatoram-sotovoy-svyazi-menyat-tsenu-tarifa/