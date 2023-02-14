Neuralink Илона Маска подозревают в транспортировке зараженного оборудования

Илон Маск. Фото: Patrick Pleul / Picture alliance / Getty Images

Neuralink, стартап Илона Маска, занимающийся разработкой мозгового импланта для управления техникой силой мысли, находится под следствием в США. Министерство транспорта подозревает компанию в небезопасной транспортировке зараженного оборудования, передает CNBC.

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В письме, адресованном министру транспорта Питу Буттиджигу, комитет врачей из группы защиты животных заявил, что у них есть общедоступные записи, указывающие на то, что в 2019 году Neuralink могла небезопасно транспортировать устройства, переносящие инфекционные патогены.

Согласно письму, устройства были извлечены из мозга приматов и могли быть заражены вирусом герпеса B, а также устойчивыми к антибиотикам бактериями. Например, стафилококком. ПКРМ заявила, что материалы не хранились и не транспортировались должным образом, возможно, из-за того, что сотрудники Neuralink не прошли надлежащего обучения технике безопасности.

Представитель Министерства транспорта заявил, что расследование предполагаемых нарушений правил перевозки опасных материалов является "стандартной практикой". Он сообщил, что управление по безопасности трубопроводов и опасных материалов, входящее в состав Министерства транспорта, проводит "стандартное расследование для обеспечения соблюдения требований и общественной безопасности" на основании поступившей информации. В Neuralink не прокомментировали данный факт.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/2009140-neuralink-ilona-maska-podozrevayut-v-transportirovke-zarazhennogo-oborudovaniya/