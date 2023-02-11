Apple может извлечь выгоду от конкуренции Microsoft и Google

Apple. Иллюстративное фото: An Xin / Costfoto/Barcroft Media via Getty Images

Apple может извлечь выгоду из соперничества Google и Microsoft в области искусственного интеллекта. Эксперты предполагают, что в ближайшее время может возникнуть спор о том, какая программа будет поиском по умолчанию в iPhone и iPad, передает Quartz.

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В течение многих лет Google платит производителю iPhone десятки миллиардов долларов за то, чтобы Apple использовала их поисковую систему в своих устройствах по умолчанию. По оценкам аналитиков, Google заплатила за это 10 млрд долларов в 2020 году и 15 млрд долларов в 2021 году. И эти расходы оправдывают себя. Ведь таким образом Google может показывать рекламу владельцам устройств Apple, которые, как правило, являются достаточно платежеспособными.

До сих пор доля Bing, поисковой системы от Microsoft, на рынке поисковых систем измерялась однозначными числами. В то время как доля Google составляла 92%. Однако с внедрением технологии искусственного интеллекта Microsoft может поколебать позиции Google.

Apple может оказаться в выигрыше, поскольку будет выбирать между конкурирующими системами, каждая из которых готова заплатить больше. У производителя iPhone в настоящее время нет своей поисковой системы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/2008872-apple-mozhet-izvlech-vygodu-ot-konkurentsii-microsoft-i-google/