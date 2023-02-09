Аналитики подсчитали, сколько платных подписчиков в Twitter нужно привлечь Маску для оплаты долга

Логотип Twitter. Иллюстративное фото: Kena Betancur / VIEW press / Getty Images

Илону Маску нужно привлечь 10 млн платных подписчиков Twitter Blue, чтобы спокойно выплачивать проценты по займу, который он взял, когда покупал компанию. Второй самый богатый человек в мире усиленно продвигает идею платных подписок с тех пор как возглавил Twitter, передает Quartz.

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Компания представила подписку Twitter Blue стоимостью три доллара в месяц в конце 2021 года. Эта услуга не снискала особой популярности у пользователей, поскольку обладатели подписки не получали достаточного количества дополнительных функций. Новая услуга также не повлияла на доходы компании, большинство из них по-прежнему приходили от рекламы.

Возглавив компанию, Илон Маск практически не добавил новых функций в Twitter Blue, кроме того, что теперь "синюю галочку" могут получить все желающие. После публичных переговоров с писателем Стивеном Кингом Маск остановился на мысли, что премиальный сервис Twitter должен стоит 8 долларов в месяц.

Однако пользователи так и не увидели ценности новой модели подписки. Согласно новому отчету The Information, по состоянию на середину января (через два месяца после запуска) всего 290 тысяч человек воспользовались новой подпиской Twitter.

По оценкам аналитиков Quartz, доход компании от новой подписки составил всего 27,8 млн долларов, что составляет менее 3% от миллиарда долларов, которые Маск должен ежегодно выплачивать своим кредиторам. Бизнесмен взял займ в размере 12,5 млрд долларов на приобретение компании. Чтобы спокойно закрывать долг, Маск должен продать 10,4 млн подписок. Это означает, что в настоящее время ему не хватает 10,1 млн подписчиков.

По мнению экспертов, Twitter будет сложно продвигать этот сервис без каких-либо новшеств.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/2008544-analitiki-podschitali-skolko-platnyh-podpischikov-v-twitter-nuzhno-privlech-masku-dlya-oplaty-dolga/