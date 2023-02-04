Google сообщила о первом падении доходов от рекламы с начала пандемии

Google. Иллюстративное фото: pixabay.com

Google сообщил о первом падении доходов от рекламы с начала пандемии, поскольку спад на рынке онлайн-маркетинга продолжает сказываться на бизнесе технологического гиганта. В компании также объявили, что в ближайшие несколько месяцев сделают доступной для потребителей свою технологию ИИ, передает The Wall Sreeet Journal.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Материнская компания Google сообщила о доходах от рекламы в размере 59 млрд долларов за четвертый квартал 2022 года, что на 3,6% меньше, чем компании удалось достичь за тот же период в 2021 году. Эти результаты свидетельствуют о втором падении продаж рекламы с тех пор, как Google стала публичной компанией в 2004 году.

Генеральный директор Сундар Пичаи сказал, что Google откроет доступ пользователей к одной из самых мощных программ искусственного интеллекта LaMDA (Language Model for Dialogue Applications) в ближайшие месяцы.

"Искусственный интеллект — это самая глубокая технология, над которой мы сегодня работаем. Наши талантливые исследователи работают над этим, поскольку ИИ достигает переломного момента", — сказал Пичаи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/2007919-google-soobschila-o-pervom-padenii-dohodov-ot-reklamy-s-nachala-pandemii/