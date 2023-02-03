Meta ожидает роста числа пользователей в 2023 году

Meta. Иллюстративное фото: Paco Freire/SOPA Images/LightRocket/Getty Images

Meta опубликовала оптимистичный прогноз на предстоящий год. Технологический гигант заявляет, что расходы компании снизятся, а количество пользователей по всему миру увеличится, передает The Wall Street Journal.

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Материнская компания Facebook и Instagram, Meta, заявила, что выкупит дополнительные акции на 40 млрд долларов, что было тепло встречено инвесторами после многих лет проблем, связанных с конкуренцией. Акции Meta выросли на 19% после заявлений компании, что выручка в первом квартале может достичь 28,5 млрд долларов.

Главный исполнительный директор Марк Цукерберг заявил, что Meta сосредоточена на том, чтобы стать более эффективной компанией. На это также повлияет прошедшее сокращение менеджеров среднего звена. Meta также будет отказываться от проектов, которые не демонстрируют больших результатов. Усиление конкуренции со стороны TikTok и деятельность Apple в области отслеживания рекламы сильно повлияли на цифровой рынок, из-за чего результаты Meta и других компаний ухудшились.

Meta сообщила о чистой прибыли в размере 4,7 млрд долларов за четвертый квартал 2022 года против шести миллиардов долларов, которые ожидали аналитики. При этом количество ежедневных пользователей Facebook в США и Канаде, которые оставались на уровне 197 млн в течение последних двух кварталов 2022 года, выросли до 199 млн. Ежедневное количество пользователей в Европе увеличилось до 304 млн с 303 млн в начале 2022 года. Ожидается, что в 2023 году этот показатель будет расти.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/2007744-meta-ozhidaet-rosta-chisla-polzovateley-v-2023-godu/