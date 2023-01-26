Apple откроет сеть розничных магазинов в Малайзии

Офис Apple. Иллюстративное фото: Costfoto/Barcroft Media/Getty Images

Apple объявила о наборе сотрудников для новой розничной сети в Малайзии. Открытие магазинов в этой стране позволит компании укрепить свое присутствие в Юго-Восточной Азии, передает Bloomberg.

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Компания опубликовала на своем сайте списки вакансий для офисов в Малайзии. Apple ищет менеджеров магазинов, технических специалистов и вспомогательный персонал, а также продавцов и экспертов по эксплуатации. В списках указано, что эти вакансии предполагают работу в собственных розничных магазинах Apple, а не в магазинах сторонних торговых посредников, которые уже давно работают в Малайзии.

Этот шаг укрепит присутствие Apple в Юго-Восточной Азии, учитывая, что у компании уже есть магазины в Таиланде и Сингапуре. Apple также объявила о наборе персонала для своего первого офиса в Индии, открытие которого планировалось в течение последних нескольких лет.

Apple не сообщает о продажах в отдельных странах, но компания заработала более 29 млрд долларов в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Apple запустила собственную розничную сеть почти 22 года назад. Сейчас у компании есть более 500 магазинов по всему миру, большинство из которых находится в США.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/2006700-apple-otkroet-set-roznichnyh-magazinov-v-malayzii/