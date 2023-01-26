Минюст США подал в суд на Google за злоупотребление положением монополиста

Офис Google. Фото: Artur Widak/NurPhoto via Getty Images

Министерство юстиции США подало в суд на Google за злоупотребление положением монополиста на рынке интернет-рекламы. Это судебное разбирательство может иметь серьезные последствия для всей индустрии рекламных технологий, передает The Wall Street Journal.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Во вторник, 24 января, Министерство юстиции США подало иск в федеральный суд Виргинии, в котором утверждается, что компания злоупотребляет своим положением монополиста в индустрии рекламных технологий и, таким образом, наносит ущерб производителям контента, которые пытаются использовать другие рекламные технологии, не принадлежащие Google. К иску Министерства юстиции присоединились восемь штатов, включая Калифорнию и Нью-Йорк.

Минюст просит суд отменить "антиконкурентные приобретения" Google. Например, покупку компании DoubleClick в 2008 году.

"В течение 15 лет компания Google следовала курсу антиконкурентного поведения, которое позволило ей остановить развитие других технологий, манипулировать аукционной механикой, оградить себя от конкуренции и вынудить рекламодателей использовать свои инструменты", — заявил генеральный прокурор Меррик Гарланд.

Представитель Google заявил, что судебный процесс является "попыткой выбрать победителей и проигравших в высококонкурентном секторе рекламных технологий".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/2006699-minyust-ssha-podal-v-sud-na-google-za-zloupotreblenie-polozheniem-monopolista/