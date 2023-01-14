Логотип Meta. Фото: Hakan Nural/Anadolu Agency/Getty Images

Meta и Apple потеряли свои места в рейтинге лучших работодателей по версии Glassdoor. Однако, несмотря на то, что массовые сокращения продолжают сотрясать технологическую отрасль, лучшие работодатели по-прежнему обнаружены именно в этой сфере, передает Bloomberg.

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Glassdoor, платформа для анонимных обзоров работодателей, публикует ежегодный список выдающихся компаний США на основе отзывов, отправленных сотрудниками за последний год. В прошлом году Meta и Apple оказались примерно в середине топ-100. Но в этом году компании оказались вне рейтинга. Это первый раз, когда Apple не попала в рейтинг с тех пор, как Glassdoor начала выпускать его в 2009 году. Meta находилась в рейтинге с 2011 года и трижды занимала первое место. В последний раз это произошло в 2018 году.

"Технологии продолжают оставаться наиболее представленной отраслью в списке. Хотя этот год был непростым для отрасли. Некоторые компании выпадают из рейтинга, а кто-то попадает в него впервые.

Трудные времена часто приводят к "смене караула". Компании, которые полагаются на старые методы, могут остаться на обочине, а новые компании часто поднимаются во время кризиса", — сказал ведущий экономист Glassdoor Дэниел Чжао.

Первое место в рейтинге работодателей заняла компания-разработчик программного обеспечения Gainsight.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/2005251-meta-i-apple-poteryali-svoi-mesta-v-reytinge-luchshih-rabotodateley/