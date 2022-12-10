WSJ: Обращение основателя Foxconn к властям повлияло на снятие локдауна в Китае

Локдаун в Китае. Иллюстративное фото: Kevin Frayer/Getty Images

Обращение основателя Foxconn Technology Group Терри Гоу сыграло значительную роль в том, что правительство Китая решило отказаться от строгих карантинных ограничений. Руководитель компании-сборщика iPhone заявил, что политика правительства ставит под угрозу положение компании, передает The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.

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Как сообщают источники The Wall Street Journal, письмо основателя крупнейшего в мире завода по сборке iPhone сильно повлияло на руководство Коммунистической партии Китая, которое решило отменить строгие карантинные ограничения, связанные с COVID-19.

В письме к китайским лидерам основатель Foxconn Technology Group Терри Гоу предупредил, что политика COVID Zero ставит под угрозу ведущее положение Китая в глобальных цепочках поставок. Сообщается, что предприниматель отправил свое письмо чуть больше месяца назад, когда на заводе Foxconn в Чжэнчжоу случились забастовки, связанные с локдауном.

По данным источников, письмо Терри Гоу стало сильным аргументом со стороны чиновников в области здравоохранения, пытавшихся переубедить руководство партии. Кроме того, на решение также повлияли общенациональные протесты против политики COVID Zero.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/2000871-wsj-obraschenie-osnovatelya-foxconn-k-vlastyam-povliyalo-na-snyatie-lokdauna-v-kitae/