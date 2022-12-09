Google объединит сотрудников разных сервисов ради оптимизации расходов

Google. Иллюстративное фото: pixabay.com

Google объявила, что в отличие от своих конкурентов из технологической отрасли, не планирует увольнять сотрудников. Вместо этого компания объединит команды, работающие над двумя навигационными приложениями, чтобы оптимизировать расходы, передает The Wall Street Journal.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Руководство Google планирует объединить более 500 сотрудников, работающих над картографическим сервисом Waze, с подразделением Geo, которое курирует продукты Maps, Earth и Street View. В компании заявили, что планируют сохранить Waze в качестве автономного сервиса и не планируют проводить какие-либо увольнения в рамках реорганизации.

Генеральный директор Google Сундар Пичаи ранее говорил, что ищет направления для повышения эффективности. На это его подтолкнул спад доходов от рекламы. В сентябре гендиректор говорил, что планирует сделать Google на 20% продуктивнее благодаря объединению команд, работающих над пересекающимися продуктами.

Google приобрела Waze в 2013 году за 1,1 млрд долларов, что на тот момент стало одной из крупнейших сделок компании. Картографический сервис Waze имеет 151 млн активных пользователей, которые ежемесячно используют приложение.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/2000663-google-obedinit-sotrudnikov-raznyh-servisov-radi-optimizatsii-rashodov/