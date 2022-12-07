Intel стремится вернуть лидерство в области производства микросхем

Микрочип Intel. Иллюстративное фото: pixabay.com

Корпорация Intel заявляет, что находится на пути к восстановлению лидерства в производстве микросхем. Если планы компании будут реализованы, то Intel действительно сможет вернуть себе долю рынка, захваченную конкурентами, передает Bloomberg.

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Главный исполнительный директор Intel Пэт Гелсингер пообещал восстановить лидерство в области производственных технологий. Ранее компания лидировала в этой отрасли на протяжении нескольких десятилетий.

Сейчас компания пытается компенсировать задержку производства чипов с помощью разработки новой производственной технологии, которая будет представлена на пять лет позже, чем планировалось изначально. В настоящее время коллектив Intel всеми силами внедряет новые разработки.

Если план Гелсингера увенчается успехом, Intel вернет долю рынка, которая была занята такими конкурентами, как Advanced Micro Devices и Nvidia.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/2000312-intel-stremitsya-vernut-liderstvo-v-oblasti-proizvodstva-mikroshem/