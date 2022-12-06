SpaceX получила одобрение на установку 7500 новых спутников

SpaceX. Иллюстративное фото: Kevin Dietsch/Getty Images

Крупнейшая в мире спутниковая сеть станет еще больше. Регулирующие органы США одобрили запрос SpaceX на установку еще 7500 спутников следующего поколения, которые помогут обеспечить работу интернета Starlink, передает Quartz.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

В настоящее время спутниковая сеть SpaceX насчитывает 3200 действующих спутников, находящихся на орбите в сотне миль от планеты. С помощью них жители разных стран мира могут получить доступ к широкополосному интернету. Для этого необходимо приобрести пользовательский терминал (индивидуальную станцию) и оплачивать ежемесячный тариф за пользование услугами. В США стоимость терминала составляет 599 долларов, а ежемесячная плата равна 110 долларам.

В настоящее время интернет от Starlink является практически единственным способом связи для украинских военных. Илон Маск, основатель SpaceX и Starlink, предоставил Украине эту помощь на безвозмездной основе, хотя позже жаловался, что она обходится ему слишком дорого.

SpaceX подала запрос в регулирующие органы США еще в 2020 году. Компания просила разрешить установку 30 тысяч новых спутников. Однако Федеральная комиссия одобрила лишь 7500 спутников. Ранее в NASA заявляли, что установка десятков тысяч спутников увеличит объем космического мусора. А конкурирующие операторы, Amazon и OneWeb, говорили, что спутники Starlink приведут к помехам на их спутниках.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/2000155-spacex-poluchila-odobrenie-na-ustanovku-7500-novyh-sputnikov/