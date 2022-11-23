Meta доказывает в суде законность сделки о приобретении конкурента

Логотип Meta. Фото: Hakan Nural/Anadolu Agency/Getty Images

Федеральная торговая комиссия США (FTC) заявила, что Meta подавила конкуренцию в своей отрасли, отказавшись от планов по созданию собственного приложения для занятий фитнесом в виртуальной реальности. Вместо этого компания решила купить своего конкурента Within Unlimited, передает Bloomberg.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

В настоящее время FTC оспаривает в суде сделку о покупке Within Unlimited. Представители комиссии утверждают, что подобная сделка остановит развитие молодого рынка фитнес-приложений в виртуальной реальности. Кроме того, по их мнению, она противоречит антимонопольному законодательству. В заявлении FTC сказано, что это приобретение позволит технологическому гиганту выйти на рынок, используя устаревшие технологии. Тем самым, они лишают потребителей нового опыта.

"У Meta уже есть инженеры, обладающие навыками как для расширения танцевального приложения Beat Saber, так и для создания с нуля специального фитнес-приложения для виртуальной реальности", — говорится в заявлении комиссии.

Meta объявила о приобретении Within Unlimited в октябре 2021 года, через день после объявления о смене названия. Этот шаг продемонстрировал смещение фокуса компании с социальных сетей на создание и коммерциализацию виртуального мира.

В ближайшее время компания должна представить в суде свою линию защиты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/1998404-meta-dokazyvaet-v-sude-zakonnost-sdelki-o-priobretenii-konkurenta/