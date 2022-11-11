FT: TikTok снизил ожидания по выручке за 2022 год

Tik-Tok. Иллюстративное фото: pixabay.com

TikTok сократил глобальные цели по доходам как минимум на два миллиарда долларов. Быстрорастущая платформа изо всех сил пытается достичь своих амбициозных целей и не попасть в список технологических гигантов, которые пострадали из-за глобального спада онлайн-расходов, передает Financial Times.

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Изначально руководство TikTok планировало получить выручку в размере от 12 до 14,5 млрд долларов по итогам 2022 года. Сейчас компания ожидает, что за год сможет заработать лишь 10 млрд долларов. Как сообщают источники FT, еще в конце сентября исполнительный директор TikTok Шоу Зи Чу сказал своим коллегам, что ожидания по доходам придется снизить.

Собственные источники FT также рассказали, что руководитель обвинил сотрудников в недостаточном объеме продаж рекламы и слабом развитии электронной коммерции. При этом сами сотрудники считают, что TikTok перерасходовал средства, направляя их на зарплаты и проведение массовых мероприятий. На той же встрече сотрудникам сообщили, что IPO ByteDance, китайской материнской компании TikTok, вряд ли состоится в этом году.

Ранее компания откладывала планы листинга за границей после того, как в прошлом году Пекин начал репрессии против китайских технологических гигантов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/1996558-ft-tiktok-snizil-ozhidaniya-po-vyruchke-za-2022-god/