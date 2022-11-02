Основной сборщик iPhone в Китае испытывает сложности в работе из-за вспышки COVID-19

iPhone. Иллюстративное фото: Piyas Biswas/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Китайская компания Foxconn, которая является основным сборщиком iPhone от Apple, собирается переместить свое производство с завода в Чжэнчжоу на другую локацию из-за вспышки COVID-19. На реализацию подобных мер компанию натолкнули сами сотрудники, передает Financial Times.

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По словам сотрудников, компания не смогла обеспечить им безопасную среду, которая необходима во время очередной вспышки COVID-19. Теперь компания готовится перенести производство со своего завода в Чжэнчжоу в другое место. Аналитики говорят, что на заводской комплекс приходится около 60% мощностей Foxconn по сборке iPhone.

"Сейчас у нас пик производственного сезона, поэтому нам нужно много рабочих на конвейере. Наша компания координирует резервные производственные мощности на других площадках", — заявил представитель завода Foxconn китайским государственным СМИ.

Акции Hon Hai Precision Industry, зарегистрированной на Тайване компании Foxconn, в понедельник упали на 1,4%. Мин-чи Куо, аналитик TF International Securities, подсчитал, что ситуация в Чжэнчжоу затронула "более 10% мировых производственных мощностей iPhone".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/1995193-osnovnoy-sborschik-iphone-v-kitae-ispytyvaet-slozhnosti-v-rabote-iz-za-vspyshki-covid-19/