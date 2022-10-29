Офис Apple. Иллюстративное фото: Costfoto/Barcroft Media/Getty Images

Apple объявила об устойчивом росте продаж в третьем квартале 2022 года. Результаты квартала, объявленные компанией из Купертино, не смогли оправдать ожиданий инвесторов, однако они значительно превосходят результаты конкурентов, передает The Wall Street Journal.

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Компания Apple объявила о рекордной выручке за третий квартал 2022 года. На сегодняшний день бизнес Apple в значительной степени оказался устойчивым, поскольку спад продаж смартфонов и глобальные экономические проблемы вытеснили конкурентов.

"Это лучшие показатели, чем мы ожидали в начале квартала", — сказал финансовый директор Apple Лука Маэстри.

По его словам, колебания валютных курсов оказали негативное влияние на компанию. В этом году стоимость доллара выросла по отношению к другим валютам, что повлияло на результаты транснациональных корпораций.

"С точки зрения потребительского спроса Apple пострадала не так сильно, как мы изначально беспокоились", — сказал Дэниел Морган, старший портфельный менеджер Synovus Trust.

Рост замедлился в сфере услуг Apple, что, по мнению некоторых аналитиков, может замедлить продажи iPhone. Пока же по результатам третьего квартала, продажи iPhone выросли на 10%. А вот выручка от App Store и Apple TV+, составила 19,2 млрд долларов, что на 5% больше, чем в предыдущем году, но меньше, чем в предыдущие кварталы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/1994736-apple-obyavila-ob-ustoychivom-roste-prodazh-v-tretem-kvartale-2022-goda/