Глобальный спрос на смартфоны может снизиться в 2023 году из-за спада продаж в Китае

Смартфон. Иллюстративное фото: Pixabay.com

Murata Manufacturing, производитель комплектующих для смартфонов и ключевой поставщик Apple, ожидает сокращения рынка смартфонов на 160 млн единиц в 2023 году. Президент компании Норио Накадзима заявил, что всему виной спад продаж в Китае, передает Bloomberg.

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Перспективы компании резко ухудшились по сравнению с прошлым кварталом, когда в Murata Manufacturing ожидали, что спрос на смартфоны в крупных городах Китая восстановится после окончания локдаунов. Однако потребители крупнейшего в мире рынка смартфонов не проявили прежнего интереса, и компания не видит перспектив роста в следующем году.

"Спрос на бытовую электронику резко упал, и китайские производители чувствуют себя не очень хорошо", — сказал Накадзима.

Компания Murata, базирующаяся в Киото, является стержнем индустрии смартфонов, поставляя электронные модули и комплектующие для iPhone, устройств Samsung и ведущих китайских производителей смартфонов. Акции компании упали более чем на 20% в этом году.

Положительным моментом, по мнению президента компании, является устойчивый спрос на телефоны высокого класса. Даже во время экономического спада. Ослабление иены также помогает поддержать прибыль компании, поскольку 65% продукции производится в Японии, но более 90% продаж осуществляется за рубежом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/1993566-globalnyy-spros-na-smartfony-mozhet-snizitsya-v-2023-godu-iz-za-spada-prodazh-v-kitae/