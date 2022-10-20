Microsoft начала сокращать сотрудников после известий о замедлении доходов

Microsoft. Иллюстративное фото: Jeenah Moon/Bloomberg News

Microsoft увольняет сотрудников после известия о замедлении роста доходов. Ранее в этом году представители компании заявляли, что сокращение коснется менее 1% от всего персонала, передает The Wall Street Journal.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

В июле стало известно, что компания-производитель программного обеспечения планирует сократить ряд должностей (менее 1% от общего числа сотрудников). На сегодняшний день в Microsoft трудятся более 200 тысяч человек. Тогда в компании заявили, что проводят сокращения в рамках регулярной корректировки.

На этой неделе компания стала исполнять свой план. Точное число сокращенных сотрудников неизвестно.

"Как и все компании, мы регулярно оцениваем наши бизнес-приоритеты и вносим соответствующие коррективы в нашу структуру. Мы продолжим инвестировать в наш бизнес и нанимать сотрудников в ключевых областях роста в следующем году", — заявил представитель Microsoft.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/1993309-microsoft-nachala-sokraschat-sotrudnikov-posle-izvestiy-o-zamedlenii-dohodov/