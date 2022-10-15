Apple запустит сберегательный продукт в сотрудничестве с Goldman Sachs
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Apple объединяется с крупнейшим в мире инвестиционным банком Goldman Sachs для создания высокодоходного сберегательного продукта. Доступ к этой услуге получат владельцы кредиток Apple Card, передает Financial Times.
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Технологический гигант Apple продолжает осваивать финансовое направление. Восемь лет назад компания запустила систему оплаты Apple Pay, а не так давно стала предлагать клиентам собственные кредитные карты Apple Card. Кроме того, в ближайшее время должен быть презентован сервис покупок в рассрочку Apple Pay Later.
Благодаря сотрудничеству компании с Goldman Sachs клиенты Apple смогут получать более высокие вознаграждения по карте Apple Card.
"Пользователи Apple Card смогут экономить и увеличивать свои ежедневные денежные вознаграждения с течением времени", — говорится в заявлении Дженнифер Бейли, вице-президента Apple Pay и Apple Wallet.
Новое направление сотрудничества укрепляет связи компании с инвестиционным банком, который также принимал участие в создании Apple Card на этапе запуска продукта.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/1992726-apple-zapustit-sberegatelnyy-produkt-v-sotrudnichestve-s-goldman-sachs/