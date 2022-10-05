Tik-Tok.Иллюстративное фото: pixabay.com

Обороты TikTok в Европе выросли в шесть раз в 2021 году. Соцсеть с короткими видеороликами заработала более 900 млн долларов в европейском регионе, однако расходы также выросли из-за найма новых сотрудников, передает Financial Times.

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По данным Регистрационной палаты Великобритании, китайская соцсеть сообщила об обороте более 990 млн долларов за предыдущий календарный год. В 2020 году оборот был равен 172 млн долларов. Убытки до налогообложения составили $896 млн, увеличившись более чем на треть из-за найма новых сотрудников.

Рост был обусловлен тем, что пользовательская база TikTok в Европе значительно расширилась. По некоторым оценкам, сейчас она исчисляется миллиардами. Расходы предпринимателей на рекламу в TikTok растут, сами технологии таргетированной рекламы также развиваются. В настоящее время в европейском представительстве TikTok работает около 4396 сотрудников, что на три тысячи больше, чем в 2020 году.

Популярность TikTok среди пользователей обусловлена тем, что в этой соцсети можно заработать. Популярные авторы контента могут получать виртуальные подарки, конвертировать их во внутреннюю валюту TikTok, а затем выводить ее в виде реальных денег. Компания также зарабатывает на этих подарках.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/1990961-oboroty-tiktok-v-evrope-vyrosli-v-shest-raz-v-2021-godu/