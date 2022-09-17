Такси. Иллюстративное фото: pexels.com

Компьютерные системы Uber были взломаны хакером. Руководство компании заявило, что в настоящее время решает последствия инцидента, связанного с кибербезопасностью, передает The Washington Post.

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Источники The Washington Post сообщают, что сотрудники Uber получили сообщение в корпоративном мессенджере Slack. В нем было сказано: "Это хакер. В Uber произошла утечка данных". По словам очевидцев, из-за взлома некоторые системы, включая Slack и другие внутренние инструменты, были временно отключены.

Скриншоты диалога с хакером, полученные The Washington Post, демонстрируют, что хакер утверждал, что имеет широкий доступ к внутренним корпоративным сетям Uber. Злоумышленник заявлял, что взял данные из обычного программного обеспечения, используемого сотрудниками Uber для разработки новых программ.

В 2016 году в Uber произошел взлом, в результате которого была раскрыта личная информация 57 млн человек по всему миру (имена, адреса электронной почты и номера телефонов).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/1988159-kompyuternye-sistemy-uber-byli-vzlomany-hakerom/