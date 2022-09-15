Иллюстративное фото: pixabay.com

Google грозит судебный иск на 25 млрд евро в Великобритании и ЕС. Компанию обвиняют в антиконкурентном поведении и злоупотреблении доминирующим положением на рынке рекламных технологий, передает BBC.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Современные технологии производят онлайн-рекламу, которую люди видят в приложениях и на веб-сайтах. Google является крупнейшим и наиболее важным поставщиком рекламных технологий, занимая долю рынка более 90%. Продажа цифрового рекламного пространства стала ценным источником дохода для производителей контента, включая глобальные новостные веб-сайты, а также блогеров, которые соглашаются размещать рекламу на своих площадках за определенную плату.

Европейская комиссия и ее британский аналог расследуют, имеет ли Google несправедливое преимущество перед конкурентами и рекламодателями благодаря своему доминирующему положению на рынке. В прошлом году французский орган по надзору за конкуренцией наложил на компанию штраф в размере 220 млн евро.

Дэмиен Герадин из бельгийской юридической фирмы Geradin Partners, которая представляет интересы местных и национальных СМИ, заявил, что его клиенты давно страдают от антиконкурентного поведения Google.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/1987704-google-grozit-sudebnyy-isk-na-25-mlrd-evro-v-velikobritanii-i-es/