Snapchat сократил 20% сотрудников из-за кризиса

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Snapchat с каждым годом все труднее выдерживает конкуренцию с Instagram и TikTok, которые постоянно внедряют обновления. Когда-то любимое всеми подростками приложение в этом году вынуждено было уволить 20% сотрудников из-за того, что акции компании рухнули, передает The Washington Post.

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Последние десять лет Snapchat не привлекал к себе внимания прессы и Конгресса США, однако закрепил за собой статус любимого приложения всех подростков. И даже после того, как Instagram скопировал фирменную функцию Snapchat с исчезающими stories, приложение все равно пользовалось популярностью у своей аудитории. Однако экономический спад последних лет, резкие сдвиги на рынке цифровой рекламы и стремительный рост TikTok заставили Snapchat задуматься об антикризисных мерах.

Компания объявила об увольнении 20% сотрудников. Генеральный директор компании Эван Шпигель заявил, что компания находится на пути к невыполнению своих внутренних целей роста на 2022 год. С января акции лос-анджелесской компании упали почти на три четверти от ее стоимости. Вступая в свое второе десятилетие, Snapchat сталкивается с новой проблемой: как построить зрелый, прибыльный бизнес вокруг приложения, которое по-прежнему любимо подростками, но игнорируется взрослой платежеспособной аудиторией.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/1987307-snapchat-sokratil-20-sotrudnikov-iz-za-krizisa/