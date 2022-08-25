Экс-сотрудник заявил, что руководство Twitter обмануло Илона Маска

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Бывший начальник службы безопасности Twitter обвиняет компанию в том, что она "вводит в заблуждение" общественность в отношении методов обеспечения безопасности пользователей. Он также заявил, что руководство Twitter солгало Илону Маску, который хотел купить соцсеть за 44 млрд долларов, передает

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Питер Затко, экс-глава службы безопасности Twitter, подал жалобу в Комиссию по ценным бумагам и биржам США. Он заявил, что компания обманула общественность, предоставив ложную информацию о мерах, принимаемых против спама и хакеров. По его словам, это нарушило соглашение 2011 года, которое Twitter заключил с Федеральной торговой комиссией. Согласно документу, компания не должна вводить пользователей в заблуждение относительно мер безопасности и конфиденциальности.

Затко также обвинил Парага Агравала, исполнительного директора Twitter, и других руководителей в "значительных нарушениях закона". Бывший сотрудник также заявил, что представители Twitter обманули Илона Маска, предоставив ему ложную информацию. Сообщается, что адвокаты Маска уже направили Питеру Затко повестку в суд. Его слова могут стать преимуществом в их линии защиты в судебном разбирательстве Twitter против Маска, которое назначено на октябрь 2022 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/1984573-eks-sotrudnik-zayavil-chto-rukovodstvo-twitter-obmanulo-ilona-maska/