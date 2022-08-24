Джек Дорси может принять участие в судебном разбирательстве Илона Маска и Twitter

Джек Дорси. Фото: Getty Images/David Becker

Соучредитель и бывший исполнительный директор Twitter Джек Дорси может принять участие в судебном разбирательстве между нынешним руководством соцсети и Илоном Маском, который собирался купить Twitter за 44 млрд долларов, а потом отказался от этой идеи, передает The Wall Street Journal.

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Адвокаты Илона Маска отправили Дорси официальную повестку в суд. Таким образом, экс-исполнительный директор Twitter оказался вовлечен в это дело. Адвокаты запросили у соучредителя Twitter документы, в которых надеются найти данные о реальном количестве спам-аккаунтов. Защитники Маска также ищут информацию о том, как Twitter использует метрики посещаемости пользователей для того, чтобы привлекать рекламодателей.

Руководство Twitter подало в суд на Илона Маска за попытку отказа от приобретения компании. Пятидневное судебное разбирательство по этому вопросу пройдет в октябре в Канцелярском суде Делавэра. Маск подал ответный иск в адрес компании за якобы искаженное представление о состоянии бизнеса и посещаемости платформы. Аналитики отмечают, что весной Дорси, который покинул Twitter в конце 2021 года, горячо поддержал новость о том, что Илон Маск собирается купить соцсеть.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/1984397-dzhek-dorsi-mozhet-prinyat-uchastie-v-sudebnom-razbiratelstve-ilona-maska-i-twitter/