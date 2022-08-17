Сотрудники Apple переходят к гибридному режиму работы с сентября

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С сентября сотрудники Applе должны будут три дня в неделю работать в офисе. Это касается тех людей, которые живут в округе Санта-Клара, недалеко от штаб-квартиры компании в Калифорнии, передает CNBC.

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Сотрудников Apple попросили работать в офисе по вторникам и четвергам. Еще один день в оффлайне каждая команда выберет для себя индивидуально, в зависимости от задач, которые стоят перед ее членами. Этот шаг является признаком того, что Apple по-прежнему придерживается собственной стратегии развития. В Apple всегда уделяли большое внимание личным встречам и масштабным презентациям. Кроме того, компания разрабатывает и продает оборудование, которое требует физического присутствия сотрудников.

Летом сотрудники Apple приходили в офис два дня в неделю. В электронном письме, которое получили работники компании, сказано, что сентябрь станет важным этапом, который ознаменует переход компании к гибридному режиму работы. Это должно было случиться еще в начале 2022 года, но было отложено из-за вспышки COVID-19.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/1983356-sotrudniki-apple-perehodyat-k-gibridnomu-rezhimu-raboty-s-sentyabrya/