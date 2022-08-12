Американский авиаперевозчик United Airlines инвестировал в самолеты для авиатакси

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Американская авиакомпания United Airlines инвестировала в стартап, который разрабатывает самолеты для авиатакси. Самолеты от Archer Aviation используют электроэнергию в качестве топлива. Этот проект может стать не просто первым в мире авиатакси, но и одним из самых экологичных видов транспорта, передает The Wall Street Journal.

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United Airlines внесла предоплату в размере 10 млн долларов за сотню электросамолетов, которые в настоящее время разрабатывает Archer Aviation. Предварительное соглашение между компаниями включает в себя покупку двухсот самолетов. Ранее другие авиакомпании также говорили о намерении приобрести электросамолеты, но никто не вкладывал в это реальные деньги, поскольку разработка еще не получила одобрения регулирующих органов. United Airlines решили рискнуть.

Самолет, разрабатываемый Archer, будет взлетать и садиться вертикально. По типу вертолета. Авиакомпания заявляет, что сможет перевозить пассажиров внутри крупных городов. Это особенно актуально для тех людей, которым необходимо быстро добраться в аэропорт, а они не хотят стоять в пробках в перегруженных автомагистралях.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/1982712-amerikanskiy-aviaperevozchik-united-airlines-investiroval-v-samolety-dlya-aviataksi/