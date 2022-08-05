Эксперты: Netflix сможет освоить рекламный рынок

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Netflix пытается освоить рекламный рынок, которым долгое время пренебрегал. По словам аналитиков, у потокового сервиса есть преимущество, которого лишены его конкуренты. Им является огромная аудитория и лояльность публики, передает The Wall Street Journal.

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В течение многих лет руководство Netflix утверждало, что их сервис является зоной, свободной от рекламы. Однако в конце 2021 года компания развернула свою стратегию на 180 градусов. Netflix не просто захотел зайти на рынок рекламы, но и стать его лидером. Руководство компании объявило, что Netflix необходим внешний партнер, который возьмет на себя вопросы, связанные с рекламными технологиями и продажами.

Освоение рекламного рынка является поворотным моментом для компании. В последний раз Netflix переживала такую перестройку, когда компания из поставщика DVD-дисков превратилась в потоковый сервис. Специалисты говорят о том, что пример Netflix демонстрирует, что бывает с пионерами отрасли, когда у них появляется слишком много конкурентов.

"У них есть качественное преимущество. Огромное количество лояльных подписчиков", — сказала Венда Харрис Миллард, бывший вице-председатель MediaLink, рекламной и медиа-консалтинговой фирмы.

По ее словам, руководство Netflix поступило правильно, когда в свое время сосредоточилось на увеличении числа подписчиков. Сейчас эти люди вряд ли захотят расстаться с сервисом, несмотря на появление рекламы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/1981712-eksperty-netflix-smozhet-osvoit-reklamnyy-rynok/