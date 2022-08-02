Сотрудники Google смогут давать руководству рекомендации по развитию компании

Офис Google. Фото: Artur Widak/NurPhoto via Getty Images

Google запускает новую программу взаимодействия компании и сотрудников. Инициатива Simplicity Sprint направлена на то, чтобы работники Google делились своим мнением о развитии и эффективности компании, передает CNBC.

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Генеральный директор Google Сундар Пичаи объявил сотрудникам о запуске новой инициативы Simplicity Sprint, в рамках которой работники компании смогут делиться своим мнением об эффективности работы компании и давать рекомендации о том, какие процессы необходимо улучшить.

Пичаи отметил, что в настоящее время производительность компании оставляет желать лучшего. Директор по персоналу Фиона Чиккони также выразила обеспокоенность по поводу массовых увольнений, с которыми столкнулись все компании технологической отрасли, и заявила, что Google не планирует сокращать штат сотрудников. Однако, по ее словам, компании необходима перезагрузка.

"Есть реальные опасения, что наша производительность не соответствует численности нашего персонала. Нам необходимо создать культуру, которая будет ориентирована на нашу миссию и позволит сосредоточиться на продуктах и на клиенте. Мы должны подумать о том, как свести к минимуму отвлекающие факторы и действительно поднять планку качества продукции и производительности", — заявил гендиректор компании.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/1981134-sotrudniki-google-smogut-davat-rukovodstvu-rekomendatsii-po-razvitiyu-kompanii/