Netflix потерял почти миллион пользователей за последние месяцы

Netflix. Фото: netflix.com

Стриминговый сервис Netflix потерял почти один миллион своих пользователей в период с апреля по июль текущего года. Уход подписчиков связывают с резким ростом цен, передает Би-би-си.

При этом число клиентов у сервиса все еще сокращается.

Как сказал исполнительный директор Netflix Рид Хастингс, единственное, что в последнее время сдерживало рост оттока подписчиков, - выход четвертого сезона популярного сериала "Очень странные дела". Выход новых серий проекта имел феноменальный успех.

Наибольшее количество клиентов, отказавшихся от подписки стриминга из-за повышения цен, - в США и Канаде. Затем следует аудитория из стран Европы.

Впервые компания Netflix сообщила о крупнейших с 2011 года потерях среди подписчиков в апреле. После этого в компании начались сокращения сотрудников.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/1979292-netflix-poteryal-pochti-million-polzovateley-za-poslednie-mesyatsy/