Bloomberg: Twitter собирается подать в суд на Илона Маска

Илон Маск. Фото: Krisztian Bocsi/Bloomberg via Getty Images

Twitter собирает команду лучших юристов, чтобы подать в суд на американского миллиардера Илона Маска, который планировал купить соцсеть, передает Bloomberg со ссылкой на источники.

Twitter собирается нанять адвокатов из авторитетных компаний Wachtell, Lipton, Rosen & Katz. Иск компания намерена подать в начале этой недели.

Что касается Маска, он решил привлечь юристов из Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan LLP. С ними предприниматель сотрудничал в 2019 году в деле о клевете в отношении британского дайвера Вернона Ансуорта, который принимал участие в операции по спасению застрявших в пещере Таиланда детей в 2018 году.

Ранее стало известно, что Маск отказался приобретать Twitter за 44 млрд долларов, так как его аналитики пришли к выводу, что проверить данные о фальшивых аккаунтах и спам-ботах в социальной сети невозможно.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/1977833-bloomberg-twitter-sobiraetsya-podat-v-sud-na-ilona-maska/