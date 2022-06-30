Volkswagen планирует обогнать Tesla в производстве электрокаров к 2025 году

Автомобиль Volkswagen. Иллюстративное фото: RONNY HARTMANN/AFP via Getty Images

Volkswagen планирует обогнать Tesla в производстве электромобилей к 2025 году. Генеральный директор компании Герберт Дисс заявил, что Volkswagen должен извлечь для себя пользу из проблем, с которыми сейчас сталкивается основатель Tesla Илон Маск, передает Financial Times.

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Генеральный директор Volkswagen Герберт Дисс заявил, что компания может обогнать Tesla и стать крупнейшим производителем электромобилей к 2025 году, поскольку конкурент сейчас ослаблен и не может двигаться в сторону наращивания производства.

"Для того, чтобы выпускать больше электромобилей, Илону нужно масштабировать два проблемных завода в Остине (США) и Грюнхайде (Германия). При этом расширить производство в Китае. Все это займет время и отнимет у него много сил. Мы должны воспользоваться этой возможностью и быстро наверстать упущенное. К 2025 году мы сможем стать лидерами рынка", — заявил глава компании.

Еще месяц назад Дисс говорил журналистам, что впереди компанию ждет напряженная гонка за возможность стать доминирующим производителем электромобилей к середине десятилетия. VW инвестировал более 52 млрд евро в разработку электромобилей и планирует продать около 700 тысяч электрокаров по всему миру в этом году. Это меньше половины от полутора миллионов электрокаров, которые планирует продать Tesla.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/1976174-volkswagen-planiruet-obognat-tesla-v-proizvodstve-elektrokarov-k-2025-godu/