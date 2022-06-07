Скончался бывший президент Sony Нобуюки Идэи

Нобуюки Идэи. Фото: Akio Kon/Bloomberg via Getty Images

Экс-президент и гендиректор Sony Нобуюки Идэи скончался в возрасте 84 лет, об этом говорится на сайте корпорации.

"С глубоким прискорбием сообщаем, что бывший президент и генеральный директор Sony Corporation господин Нобуюки Идэи скончался 2 июня в Токио", – говорится в публикации.

В корпорации сообщили, что причиной смерти стала печеночная недостаточность.

Идэи начал работать в Sony еще в 1960 году, а через 35 лет получил должность президента корпорации. Через три года он был назначен генеральным директором, а в 2000 году стал председателем совета директоров и проработал еще пять лет.

Отмечается, что последние несколько лет в Sony он активно работал над цифровизацией корпорации. Кроме того, Идэи также был председателем совета по ИТ-стратегии Японии по просьбе правительства.

Ранее скончался сооснователь группы Bon Jovi Алек Джон Сач в возрасте 70 лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/1972972-skonchalsya-byvshiy-prezident-sony-nobuyuki-idei/