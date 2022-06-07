Meta и Microsoft решили замедлить темпы найма новых сотрудников

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Технологический гигант Meta решил замедлить темп найма новых сотрудников из-за инфляции и слабых показателей дохода за всю историю компании, передает CNBC.

Компания замедлила найм новых сотрудников на большую часть должностей среднего и старшего уровня. Это связано с отчетом о доходах, который был опубликован на прошлой неделе. В нем утверждается, что во втором квартале будет наблюдаться потенциальное падение дохода.

Meta столкнулась с проблемами еще в прошлом году, когда соцсеть Facebook в четвертом квартале прошлого года начала терять большое количество активных пользователей. Однако их число снова возросло в первом квартале текущего года.

При этом отмечается, что весь бизнес цифровых медиа страдает от войны в Украине и вызванных этим проблем в мировой экономике.

Тем временем в Microsoft тоже решили сократить темпы найма новых сотрудников. Это может быть связано с тем, что компания стремится повысить зарплату работникам и увеличить их ежегодное вознаграждение, передает РБК со ссылкой на Business Insider.

Эти меры были приняты, чтобы предотвратить отток сотрудников к конкурентам вроде Amazon.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/1972887-meta-i-microsoft-reshili-zamedlit-tempy-nayma-novyh-sotrudnikov/