Младшая сестра Илона Маска создала стриминговый сервис для поклонников романов о любви

Иллюстративное фото: Pixabay.com

Тоска Маск, младшая сестра Илона Маска, развивает стриминговый сервис для любителей любовных романов. Ее студия экранизирует произведения, которые принято называть "бульварным чтивом". По словам создательницы сервиса, людям давно пора перестать стыдиться того, что они любят любовные истории, передает The New York Times.

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Тоска Маск не интересуется космическим туризмом и не формирует тренды в Twitter. Ей далеко до звания самого богатого человека в мире, однако у нее больше общего со своим знаменитым братом, чем может показаться на первый взгляд. Она полна решимости превратить свою идею в успешный бизнес. Несмотря на то, что многие откровенно высмеивают ее энтузиазм.

47-летняя Тоска Маск является основателем Passionflix, нового стримингового сервиса, который адаптирует любовные романы для телеэкранов. Подписка на сервис стоит 6 долларов в месяц. Проекту уже удалось привлечь 22 млн долларов инвестиций. Несмотря на то, что сюжеты таких фильмов и сериалов незамысловаты, а актерская игра часто бывает не слишком талантлива, Тоска Маск уверена, что зрители нуждаются в таком контенте.

"Пожалуйста, не называйте это guilty pleasure ("стыдное удовольствие" — прим.ред). Это просто удовольствие. Люди привыкли смотреть на романтичные истории свысока, хотя на рынке сильно не хватает оптимистичных историй", — говорит основательница компании.

Passionflix был запущен в сентябре 2017 года. Сейчас сервис доступен в 150 странах. Пандемия помогла его развитию. В 2021 году количество подписок на Passionflix выросло на 73%.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/1972398-mladshaya-sestra-ilona-maska-sozdala-strimingovyy-servis-dlya-poklonnikov-romanov-o-lyubvi/