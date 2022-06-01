Кинотеатры Британии запустили приложение для проверки возраста посетителей

Иллюстративное фото: Pixabay

Кинотеатры Великобритании запустили приложение для проверки возраста посетителей. С помощью Yoti ID работники кинотеатров будут проверять, могут ли подростки посещать фильм, имеющий ограничения по возрасту, передает BBC.

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Ассоциация кино Великобритании, в которую входят компании Cineworld, Odeon, Showcase Cinemas и Vue, начала сотрудничество с Yoti. Эта компания разработала для кинотеатров приложение, с помощью которого молодые посетители смогут безопасным образом доказать свой возраст.

Чтобы использовать Yoti ID, у подростка должен быть смартфон, на который необходимо скачать бесплатное приложение. В сервис необходимо ввести данные своего документа и загрузить актуальную фотографию. В приложении будут отображаться лишь фото пользователя и его возраст. Перед входом в кинотеатр ребенок должен будет включить приложение и показать его работнику кинотеатра.

"Из 165–170 миллионов посещений кинотеатров в год около 30% приходятся на зрителей в возрасте от 15 до 24 лет. И около 20% — на зрителей в возрасте от 9 до 14 лет. У многих из этих людей нет паспорта или водительского удостоверения, чтобы доказать свой возраст. Теперь у нас есть решение этой проблемы", — говорит Фил Клэпп, генеральный директор Ассоциации кино Великобритании.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/1971792-kinoteatry-britanii-zapustili-prilozhenie-dlya-proverki-vozrasta-posetiteley/