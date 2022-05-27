Twitter заплатит штраф в 150 млн долларов за нарушение конфиденциальности

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Twitter заплатит штраф в размере 150 млн долларов за сбор данных пользователей. Федеральная торговая комиссия и Министерство юстиции также объявили, что компании придется внедрить новую систему безопасности, The Washington Post.

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В среду федеральные регуляторы объявили, что Twitter заплатит штраф в размере 150 млн долларов в рамках урегулирования соглашения о конфиденциальности. Компании вменяли использование электронных адресов и номеров телефонов пользователей, добытых обманным путем.

Федеральная торговая комиссия и Министерство юстиции заявили, что компании также будет запрещено получать прибыль от этих данных. Кроме того, Twitter обязали уведомить более 140 млн пострадавших о том, что их данные были использованы для распространения рекламы. Компания также должна будет внедрить и поддерживать новую программу конфиденциальности.

"Штраф в размере 150 млн долларов демонстрирует серьезность обвинений, которые предъявлялись Twitter. Меры безопасности, которые компания обязана будет внедрить, помогут предотвратить угрозу для конфиденциальности пользователей", — заявила помощник генерального прокурора Ванита Гупта.

В компании заявили о том, что Twitter сотрудничали с регулирующими органами на всех этапах расследования. В дальнейшем компания планирует проводить регулярные проверки, которые позволят контролировать безопасность пользователей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/1971146-twitter-zaplatit-shtraf-v-150-mln-dollarov-za-narushenie-konfidentsialnosti/