СМИ: Apple собирается расширить производство за пределами Китая

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Apple собирается расширить производство за пределами Китая. Об этом компания сообщила производителям, с которыми работает по контракту. Основной причиной такого решения стала строгая политика Пекина в отношении COVID-19. В качестве альтернативы Китаю производитель iPhone рассматривает Индию и Вьетнам, передает The Wall Street Journal.

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По данным аналитиков, более 90% продукции Apple (в том числе iPhone, iPad и MacBook) производятся в Китае сторонними подрядчиками. Специалисты считают, что сильная зависимость компании от Китая создает потенциальный риск. Особенно в условиях напряженности между коммунистическим правительством Пекина и властями США.

В настоящее время Apple является американской компанией с самой большой капитализацией. Любой шаг технологического гиганта однозначно повлияет на решения других компаний, которые уже сейчас задумываются о том, чтобы уменьшить свою зависимость от Китая. На фоне того, что Пекин воздержался от критики российского вторжения в Украину и ввел строгий локдаун сразу в нескольких регионах, эти намерения компаний становятся все тверже.

Официальный представитель Apple отказался от комментариев. Однако еще в апреле генеральный директор компании Тим Кук заявил о том, что продукты Apple должны производиться в разных странах, чтобы не нарушать глобальную цепочку поставок. Компания стремилась диверсифицировать свое производство за пределами Китая еще в начале 2020 года, но пандемия осложнила реализацию этих планов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/1970566-smi-apple-sobiraetsya-rasshirit-proizvodstvo-za-predelami-kitaya/