Apple сократила количество "офисных" дней из-за недовольства сотрудников

Иллюстративное фото: An Xin / Costfoto/Barcroft Media via Getty Images

Apple отказалась от планов по внедрению еще одного "офисного" дня в гибридный распорядок своих сотрудников. Причиной такого решения стал рост заболеваемости COVID-19 в Сан-Франциско и жалобы некоторых сотрудников, недовольных планами компании, передает The Wall Street Journal.

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С начала апреля сотрудники Apple вернулись в офисы. Сначала они делали это один раз в неделю, затем дважды в неделю. При этом не все работники были довольны таким положением вещей. Многие из них предпочли увольнение отказу от удаленного режима.

На следующей неделе сотрудники компании должны были перейти к режиму, согласно которому они работают в офисе три раза в неделю. Однако во вторник Apple распространила новое письмо для сотрудников, в котором не было сказано о грядущих изменениях. Это значит, что компания продолжает придерживаться прежнего вектора и оставляет расписание, согласно которому работники должны появляться в офисе два раза в неделю, а остальное время проводить на удаленке. Эксперты высказали мнение, что стремление компании вернуться к допандемийному образу жизни не увенчалось успехом. За эти два года взгляды людей на работу сильно изменились.

Технологический гигант из Купертино одним из первых отправил сотрудников работать из дома во время вспышки COVID-19 в марте 2020 года. При этом компания остается одним из самых наглядных примеров разумного применения гибридного формата работы, который помог людям вновь адаптироваться к офису. В условиях дефицита кадров компании пришлось прислушаться к сотрудникам, которые не хотят ходить в офис три раза в неделю, а хотят быть более гибкими в планировании своего времени.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/1969863-apple-sokratila-kolichestvo-ofisnyh-dney-iz-za-nedovolstva-sotrudnikov/