Google выпустит собственные планшеты, смарт-часы и AR-очки

Иллюстративное фото: pixabay.com

Googlе анонсировала выход собственной линейки планшетов, смарт-часов, а также AR-очков с функцией Google Translate. По словам руководства компании, сейчас Google делает ставку на «эмбиентные вычисления», передает Bloomberg.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Руководитель аппаратного отдела Google Рик Остерло говорит, что настало время, когда компьютеры должны помочь человеку сделать его жить качественнее. Именно в этом направлении работают "эмбиентные вычисления". Так называют технологии, которые производят вычисления без прямого контроля со стороны человека. Во время ежегодной конференции для разработчиков Google I/O компания представила ряд обновлений своих продуктов и новые устройства, которые появятся на рынке уже осенью 2022 года. В частности, линейку планшетов Pixel и смарт-часы.

Самой смелой разработкой Google можно считать очки дополненной реальности с поддержкой функции Google Translate. В презентационном видеоролике показали пожилую женщину, которая говорит только на мандаринском диалекте китайского языка. Однако с помощью очков от Google она смогла понять, что говорит ее дочь на английском языке.

Аналитики считают этот проект достаточно амбициозным и рискованным для компании, поскольку первая попытка технологического гиганта создать очки Google Glass обернулась провалом. С тех пор компания стала осторожно ступать на территорию футуристических изобретений и только через десять лет, прошедших после неудачного запуска, решилась на выпуск новых очков дополненной реальности.

"Опыт разработки Glass многому нас научил. Мы четко поняли, насколько сложно разрабатывать подобные технологии и многое узнали о том, что реально волнует пользователей", — сказал Рик Остерло.

Руководитель аппаратного отдела не рассказал, когда новые AR-очки от Google появятся в продаже, но заявил, что компания постоянно улучшает этот продукт, который, в свою очередь, играет большую роль в дальнейшем развитии Google.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/1968967-google-vypustit-sobstvennye-planshety-smart-chasy-i-ar-ochki/