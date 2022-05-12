Сооснователь VK Дмитрий Гришин покинул пост главы Совета директоров компании

Дмитрий Гришин. Кадр из видео: YouTube/GQ Russia

Сооснователь VK Дмитрий Гришин сложил полномочия председателя Совета директоров и неисполнительного директора компании. Сообщение появилось на официальном сайте.

"VK Company Limited объявляет о том, что Дмитрий Гришин покинул пост председателя Совета директоров и неисполнительного директора 11 мая 2022 года", - говорится в публикации.

Генеральный директор VK Владимир Кириенко поблагодарил Гришина за "неоценимый вклад в развитие" компании.

"Мы благодарны Дмитрию Гришину за неоценимый вклад в развитие VK, который он вносил на протяжении всей истории компании", - сказал Кириенко.

О назначении нового председателя Совета директоров VK объявит в ближайшее время. Причины ухода Гришина, а также информация о его дальнейшей деятельности, не сообщаются.

Дмитрий Гришин также является основателем инвестиционного фонда Grishin Robotics. Совет директоров VK возглавил в 2012 году.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/1968964-soosnovatel-vk-dmitriy-grishin-pokinul-post-glavy-soveta-direktorov-kompanii/