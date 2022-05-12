Кадр из видео: YouTube/Siemens

Немецкий производитель электротехники Siemens сообщил на официальном сайте о намерении покинуть российский рынок в связи с ситуацией в Украине и России.

"Siemens покинет российский рынок в результате войны в Украине. Компания начала процедуру прекращения промышленных операций и всей промышленной деятельности", - говорится в сообщении.

Конгломерат заявил, что осуждает военные действия в Украине и нацелен на оказание поддержки и гуманитарной помощи своим сотрудникам из этой страны.

В компании напомнили, что были одними из первых, кто приостановил все международные поставки и новые операции в Россию.

Напомим, в начале мая генеральный директор The Coca-Cola Company Джеймс Квинси сообщил о вероятности полного ухода компании с российского рынка.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/1968940-siemens-pokinet-rossiyskiy-rynok/