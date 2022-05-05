Почему Neuralink, а не Twitter должна стать приоритетом для Илона Маска, рассказал эксперт

Илон Маск. Фото: Patrick Pleul/POOL/AFP via Getty Images

Почему Neuralink, а не Twitter должна стать приоритетным направлением для Илона Маска? Эксперты говорят, что, несмотря на резонанс, вызванный покупкой соцсети, именно нейротехнологический стартап Маска может принести ему самый большой успех. И в то же время самые большие проблемы, передает The Washington Post.

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Заявление Илона Маска о том, что он готов вложить 44 млрд долларов в покупку Twitter, обратило на него внимание всей мировой общественности. В заслуги Маску ставится развитие компании-производителя электрокаров Tesla и производителя космической техники SpaceX. При этом многие забывают, что у Маска есть еще одна компания, Neuralink, которая работает над разработкой мозговых имплантов.

"В конечном итоге именно Neuralink будет требовать от своего владельца наибольших вложений денег, времени и сил. В медицинской сфере так много препятствий, которых нет во всех других отраслях. И я не думаю, что сейчас Илон Маск в полной мере осознает это", — говорит исследователь новых технологий из Пенсильванского университета Анна Векслер.

Нейротехнологические стартапы действительно находятся под большим давлением органов здравоохранения США. Так, Meta отказалась от инвестиций в аппарат для чтения мыслей из-за законодательных проволочек. Однако Илон Маск не готов так просто отказываться от своих амбициозных целей. Во время конференции TED2022 он заявил, что в течение следующего десятилетия Neuralink выпустит медицинский чудо-инструмент, который поможет вылечить, как паралич, так и тяжелую депрессию. В перспективе устройство от Neuralink можно будет использовать даже в борьбе с шизофренией.

Анна Векслер говорит, что компании Маска может понадобиться несколько десятилетий только для того, чтобы выйти на рынок, поскольку Neuralink однозначно столкнется с массой законодательных проволочек.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/1967966-pochemu-neuralink-a-ne-twitter-dolzhna-stat-prioritetom-dlya-ilona-maska-rasskazal-ekspert/