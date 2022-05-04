Еврокомиссия обвинила Apple в злоупотреблении своим положением на рынке

Иллюстративное фото: An Xin / Costfoto/Barcroft Media via Getty Images

Еврокомиссия обвинила Apple в злоупотреблении своим доминирующим положением на рынке мобильных платежей и начала соответствующее расследование. Не так давно компания ограничила доступ сторонним разработчикам к технологии NFC, лежащей в основе системы бесконтактных платежей Apple Pay, передает The Wall Street Journal.

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Европейская комиссия заявила, что недовольна этим решением Apple. Члены комиссии сообщили, что если компанию признают виновной в злоупотреблении своим доминирующим положением, то Apple может ждать штраф в размере 30% от дохода, полученного с мобильных платежей. При этом комиссия не уточняет, касается ли это всех платежей, либо лишь тех, что были осуществлены на территории стран Евросоюза. По мнению аналитиков, на Apple Pay приходится сравнительно небольшая часть дохода компании.

"Apple удалось создать закрытую экосистему вокруг своих устройств и операционной системы. Компания строго контролирует, кто может войти в эту экосистему, а кто не может. Таким образом, Apple устанавливает правила для всех, кто хочет привлечь клиентов, являющихся пользователями Apple", — заявила исполнительный вице-президент Еврокомиссии Маргрете Вестагер.

Представители Apple заявили, что NFC на чипах iPhone является лишь одной из многих технологий для мобильных платежей, а компания предоставляет равный доступ к базовым технологиям для всех разработчиков. У Apple будет возможность запросить устное слушание до того, как комиссия вынесет свое решение.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/1967764-evrokomissiya-obvinila-apple-v-zloupotreblenii-svoim-polozheniem-na-rynke/