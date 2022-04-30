Airbnb разрешила сотрудникам работать из любой точки мира

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Онлайн-площадка для размещения и поиска краткосрочной аренды частного жилья Airbnb объявила о том, что сотрудники компании могут работать из любой точки мира без сокращения заработной платы. В компании надеются, что другие представители технологической сферы также последуют этому примеру, передает The Wall Street Journal.

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Генеральный директор Airbnb Брайан Чески объявил о новой политике компании в четверг. По словам Чески, она направлена на удержание лучших кадров и развитие гибкости в технологической сфере, поскольку компаниям пора перейти к новым, постпандемическим нормам взаимодействия с сотрудниками.

В соответствии с новой политикой Airbnb, шкала оплаты труда для всех сотрудников из США и Канады будет стандартизирована на самом высокооплачиваемом уровне, а не на уровне, зависящем от местоположения. Гендиректор также объявил, что тысячи сотрудников Airbnb смогут работать до трех месяцев в году в 170 странах и регионах, в которых представлена компания. В Airbnb будет создано отдельное подразделение из двадцати человек, которое будет помогать сотрудникам справляться с оплатой налогов в стране, в которой они сейчас находятся.

Тот факт, что большинство компаний мира за последние два года перешли на удаленный формат работы, принес огромную прибыль Airbnb. Люди начали путешествовать без отрыва от работы. Жилье на новом месте большинство из них искало через Airbnb. Выручка Airbnb в 2021 году превысила показатель 2019 года. В то время, как такие сети, как Marriott International и Hilton Worldwide Holdings так и не вернулись к допандемийному уровню доходов. По словам Брайана Чески, его компания побьет свой рекорд по прибыли уже в первом квартале 2022 года.

При этом аналитики считают, что Airbnb нужно не расслабляться, а развивать новые ниши. Они предсказывают, что в этом году наибольший рост прибыли покажут Expedia и Booking, поскольку число деловых поездок увеличится.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/1967413-airbnb-razreshila-sotrudnikam-rabotat-iz-lyuboy-tochki-mira/