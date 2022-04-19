WSJ назвала компанию, которая может помочь Илону Маску купить Twitter

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Инвестиционная компания Apollo Global Management собирается принять участие в покупке Илоном Маском Twitter, передает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Как пишет газета, компания имеет возможность предоставить Маску или его партнерам кредит для покупки всех обращающихся на рынке акций Twitter. Ранее предприниматель предложил за компанию 43 млрд долларов.

Известно, что Apollo Global принадлежит онлайн-медиакомпания Yahoo. Поэтому в данной ситуации они также оценивают потенциальное сотрудничество последней с Twitter.

Источники утверждают, что Twitter, скорее всего, откажется от предложения Маска. На данный момент основатель Tesla владеет девятью процентами их акций.

Несмотря на то, что Маск является богатейшим человеком на планете, считается, что он "беден наличными", так как весь его капитал связан с акциями Tesla и SpaceX.

Напомним, на Маска подали в суд из-за задержки с раскрытием информации о покупке им акций Twitter.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/1965758-wsj-nazvala-kompaniyu-kotoraya-mozhet-pomoch-ilonu-masku-kupit-twitter/