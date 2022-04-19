Alibaba снова не смогла стать "китайским Amazon"

Иллюстративное фото: Chukrut Budrul/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Alibaba не может получить желаемую прибыль и стать «китайским Amazon» из-за усиленного контроля, который правительство страны в настоящее время проявляет к частному сектору. Финансовое подразделение компании было вынуждено отказаться от некоторых из самых прибыльных своих инициатив, передает Bloomberg.

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В течение многих лет Alibaba стремилась стать "китайским Amazon", гигантом электронной коммерции, который доминирует во всем интернет-пространстве страны. В 2020 году рыночная оценка компании выросла до 850 млрд долларов за счет расширения и открытия новых предприятий, что приблизило китайскую компания к борьбе со своим американским конкурентом. Однако повышенное внимание, которое Пекин в настоящее время проявляет к частному сектору, разрушили планы Alibaba. Финансовое подразделение компании было вынуждено отказаться от своих самых прибыльных инициатив. В частности, от запуска облачного сервиса Aliyun.

Облачные вычисления являются жизненно важной частью функционирования Amazon, поскольку веб-сервисы компании обрабатывают столько денег, что могут субсидировать бизнес электронной коммерции и финансировать новые инициативы. В четвертом квартале 2021 года на облачные вычисления приходилось более 100% операционной прибыли компании. Alibaba предполагала, что ее облачный бизнес будет выполнять примерно ту же функцию, и определила его, как один из «стратегических столпов» компании. Во феврале 2022 года исполнительный директор Alibaba Дэниел Чжан говорил, что к 2025 году китайский рынок облачных вычислений превратится в «триллион юаней». Но действия правительства Китая внесли изменения в эти планы. В последние годы Коммунистическая партия уделяла много внимания безопасности данных и объявила защиту данных одним из приоритетов для правительства. Проект Aliyun находится под особым давлением из-за натянутых отношений Alibaba с правительством Китая, которые начали портиться в 2020 году. Тогда соучредитель компании Джек Ма раскритиковал регулирующие органы. Сразу после этого правительство наложило на компанию штраф в размере 2,8 млрд долларов за нарушение антимонопольного законодательства. По словам источников Bloomberg, Alibaba отложила планы по развитию облачных вычислений из-за конфликта с правительством. В компании отказались комментировать этот факт.

Рыночная стоимость Alibaba упала на 70% по сравнению с максимумом 2020 года. Не так давно компания зафиксировала самый медленный рост выручки за всю историю.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/1965544-alibaba-snova-ne-smogla-stat-kitayskim-amazon/