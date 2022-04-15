Индийские приложения стали популярны на родине после запрета TikTok

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Индийский аналог TikTok, приложение для создания коротких видео Josh, набирает популярность на родине. Это произошло после того, как в Индии было запрещено китайское приложение. Геополитическая напряженность между двумя странами привела к развитию собственных индийских проектов, передает Bloomberg.

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14-летняя Джия Киран Варамбиа является звездой индийских соцсетей. Дочь плотника ежедневно снимает короткие видео для своих 300 тысяч подписчиков, делится с ними своими новостями и зарабатывает 500 долларов в месяц на рекламе смартфонов, онлайн-курсов и игр. Джия живет в маленьком городке Джамнагаре, но это не помешало стать ей известной на всю страну благодаря соцсетям. Поэтому, когда в 2020 году в Индии был запрещен TikTok, девушка, как и все другие блогеры, перешла на местные площадки.

Запрет на использование TikTok и приложения для обмена сообщениями WeChat был принят после вооруженного конфликта между двумя странами, который произошел в районе Гималаев в июне 2020 года. В результате конфликта погибли 20 индийских солдат. После этого правительство Индии ввело запрет на китайские соцсети, так как они могут быть использованы для шпионажа. Владелец TikTok, компания ByteDance, заявила, что соблюдает все индийские законы и никогда не делилась с правительством Китая данными об индийских гражданах. Однако это не повлияло на решение правительства Индии.

Эта ситуация оказалась выгодна для местных разработчиков. На смену TikTok пришли приложения Josh, Roposo, Moj и MX TakaTak, которые собрали сотни миллионов пользователей и привлекли миллиарды долларов инвестиций. В том числе, от Google. Американские технологические компании также работают над тем, чтобы завоевать популярность в Индии. Через год после запрета TikTok Instagram стал самой популярной соцсетью в стране.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/1965011-indiyskie-prilozheniya-stali-populyarny-na-rodine-posle-zapreta-tiktok/